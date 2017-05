Tchad : La culture de la paix par un comportement citoyen, rempart contre l’extrémisme

La "Voix de la Paix", en collaboration avec Equal Acces et l’appui de l’USAID, organise, depuis, ce jeudi 4 mai 2017, à l’Hôtel Mercure de N’Djamena, une rencontre des parties prenantes. Cette rencontre permet de répertorier des thèmes appropriés à la problématique de l'extrémisme violent, la bonne gouvernance, la jeunesse, afin de développer des programmes radiophoniques destinés aux jeunes, aux femmes et à la population cible, avec une déclinaison régionale et des langues à cheval entre les différentes régions du programme "Voix de la paix".



La "voix de la paix" est un programme de renforcement de la communication et des médias, visant à promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et la gouvernance, afin de prévenir l’extrémisme violent.



Officiant le lancement officiel de ses activités, le directeur de coordination et du suivi des affaires humanitaires au ministere du l’Economie et de la Planification du Développement, M. Ahmat Djamaladine Mahamat, a déclaré que la mission du programme « Voix de paix » est une mission noble, visant à amplifier les voix locales de la paix et de la tolérance pour prévenir l’extrémisme violent.



Par ailleurs, il estime que la prévention de l’extrémisme violent à travers le programme « Voix de la Paix » contribuera à contrecarrer les violences extrémistes en réduisant la vulnérabilité à l’extrémisme violent.