Tchad : La fermeté pour lutter contre la hausse d'accidents mortels, prévient la police

Le commandant adjoint de la compagnie de la circulation routière, le commissaire principal Didjeina Bessada a souligné hier que le contrôle du port de casque sera de nouveau instauré prochainement pour réduire les pertes en vie humaine lors des accidents de circulation. Il a ajouté que c’est un contrôle de grande envergure qui s’inscrit dans la durée.



« C’est un contrôle d’une grande envergure. Il faut que vous sachiez que ce n’est pas un contrôle qui va s’arrêter d’ici peu. En plus de ça, on a eu à constater qu’il y a plusieurs cas d’accidents de circulation qui sont mortels. Le chiffre ne fait qu’aller crescendo. Le port de casque obligatoire va de nouveau être instauré d’ici peu de temps. On n'a pas à saisir la population d’avance. C’est notre travail de routine.



Vous avez deux catégories d’engins maintenant : Si les agents de la police lors de leur contrôle constatent que le propriétaire a une plaque d’immatriculation et qu’il n’a pas la carte de grise, la moto est automatiquement déposée. Une fois que le propriétaire se présente avec sa carte grise, on lui demande les autres pièces manquantes, l’assurance et la fiche technique. Il paie les 6.000 FCFA et il retire ensuite son engin. Pour ceux qui n’ont pas de plaque d’immatriculation, ils peuvent aller à la douane faire le dédouanement, faire la carte grise et venir payer l'amende de l’infraction qui est de 6.000 F CFA. Il peut ensuite retirer sa moto », a affirmé le commandant adjoint de la circulation routière, le commissaire principale Didjeina Bessada.