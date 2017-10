Tchad : La fondation grand coeur au chevet des femmes

La fondation Grand Coeur a octroyé cette semaine du matériel aux unions et groupements féminins pour renforcer leurs capacités de production dans leurs domaines d'activités respectives, à Abougoudam, dans la région du Ouaddaï. La remise des dons a été supervisée par la représentante de la fondation Grand Coeur au Ouaddaï, Chamchal Houda Abakar Kadade.



A l'occasion de la journée de la femme rurale, une fête a été organisée par le préfet Haroun Tchon-tchonk. Au total, 28 cantons et 13 régions ont été représentés à la cérémonie en présence du sultan de la région du Ouaddaï, du consul du Soudan au Tchad, des différents délégués du centre social, des membres du gouvernement, des autorités civiles et militaires, et du maire de la ville d'Abéché.



La cérémonie d'ouverture, entamée par l'hymne de la femme rurale, a été suivie par un discours d'ouverture prononcé par Khadidja Assamah.



Plusieurs recommandations ont été formulées par Zara Abdallah, notamment focalisées sur les souffrances rencontrées par la femme tchadienne. Les groupements des femmes ont également déplorées le manque d'enseignants dans la sous-préfecture d'Abougoudam. Par ailleurs, une demande a été formulée au gouvernement pour la création d'un centre social à Abougoudam.



Un centre de santé pour la femme et l'enfant verra bientôt le jour à Abougoudam, a annoncé la ministre de la femme.