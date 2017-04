Tchad : La grève suspendue pour 3 semaines à l'hôpital de la mère et l'enfant

La cellule syndicale de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant annonce, dans un communiqué de presse, signé du secrétaire général Doutoum Toutou, en date du lundi 24 avril 2017, la suspension de la grève pour un délai de trois semaines à compter du mardi 25 avril 2017, jusqu'au 15 mai 2017.



En outre, elle déplore l'attitude peu coopérative de l'administration qui consiste à laisser empirer la situation avant de réagir car, administrer c'est aussi anticiper, d'après les propres termes dudit communiqué.



La cellule syndicale de l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant décide de rependre le travail après avoir constaté le paiement effectif de trois mois de prime de garde, ainsi que le salaire des contractuels des mois de mars et avril, en cours de versement.