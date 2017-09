Tchad: La juge refuse de statuer sur le dossier du directeur de publication du Tri-mensuel Abba Garde,

La juge a refusé, ce mardi 5 septembre, au Palais de justice de N'Djamena, de prendre le dossier du directeur de publication du Tri-mensuel Abba Garde, Moussay Avenir De Latchire et le renvoie au procureur pour constituer une autre équipe juger l'affaire. Le Directeur de publication d'Abba Garde, Moussay Avenir de La Tchire est poursuivi pour incitation à la haine tribale et à la xénophobie pour avoir publié dans les colonnes de son journal paru, il y'a de cela à peine un mois" Les fils de colons colonisent toujours" devrait en principe attendre la délibération ce mardi 5 septembre n'eût-ete le volte-face du juge. Ce dossier mettant en cause le Dp du journal Abba Garde est reporté sinedie en attendant la constitution d'une équipe de juge pour se prononcer sur cette affaire. Djimet Wiche