Tchad : La justice exige la présence de personnel médical dans le procès du vol d'un nouveau-né

Le verdict de la présumée voleuse d'un nouveau-né à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant qui devait être prononcé ce lundi 22 mai 2017, lors d'une audience, a été reporté pour le 29 mai 2017. Ce report est dû à l'absence d'une sage-femme, d'une infirmière et d'un gynécologue. Les juges ont demandé leur présence à cette audience.



Les résultats cliniques réalisés à la demande du parquet ont prouvé que la présumée voleuse de l'enfant n'a jamais fait de fausse couche, et n'était jamais tombée enceinte, ce qui contredit les propos de son mari qui soutenait que sa femme était tombée enceinte et avait fait une fausse couche.



La justice a délivré un mandat d'amener contre la sage-femme et l'infirmière qui ont fait accouché la femme qui a perdu sa progéniture au moment de l'accouchement, ainsi que le gynécologue qui consultait la présumée voleuse du nouveau-né. Ils se trouvaient tous les trois à l'Hôpital de la Mère et de l'Enfant.