Tchad : La majorité présidentielle optimiste pour le prochain forum national

Le porte-parole de la Coordination de la Majorité Présidentielle Abderamane Djasnabaille dans sa déclaration liminaire, a souligné que le pays est confronté à plusieurs défis qui se dressent sur le chemin de son développement.



S'agissant du forum national, la majorité a précisé que ce forum inclusif contribuera au renforcement de la démocratie et à assainir la performance des différentes institutions républicaine, en vue de consolider l'unité nationale, la paix, les droits de l'homme, gage du mieux vivre ensemble.



S'agissant du plan national de développement, la majorité mise sur une réalisation effective des projets, la mécanisation de l'agriculture, la diversité de l'économie, l'accroissement de recettes et la finition des différents chantiers dans le domaine des infrastructures, éducatif, sanitaire, routier, minier.



Par ailleurs, Abderamane Djasnabaille lance un appel présent à tous les partenaires notamment les États Unis, l'Union Européenne ainsi que les Nations-Unies pour contribuer au financement et à l'équipement des forces du G5 Sahel. Il demande au peuple tchadien de rester vigilant pour préserver la paix, l'unité nationale et les acquis de la République.



Les questions liées à la liberté de la presse, la bourse des étudiants, la grève des magistrats, et les 16 mesures n'ont pas été perdues de vue par le conférencier.



Une minute de silence a été observée en l'honneur du défunt président Burkinabé Thomas Sankara.