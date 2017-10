Tchad : La ministre de la femme aux côtés de la population d'Abougoudam

La journée internationale de la femme rurale a été célébrée du 10 au 14 octobre dernier dans la sous-préfecture d'Abougoudam, localité située à 19 kilomètres de la ville d'Abéché, dans la région du Ouaddaï.



La ministre de la femme, Kade Elizabeth et la ministre de la jeunesse et des sports, Habiba Sahoulbé ont séjourné à Abougoudam pour le lancement officiel de la journée de la femme rurale qui a été marquée par plusieurs ateliers de formation.



Kade Elizabeth s'est rendue à Banatil, localité située à 3 kilomètres d'Abougoudam où elle a procédé à une distribution de dons en faveur d'enfants en bas âge et des femmes enceintes qui ont elles reçues 4 sachets de céréales chacune. Chaque ménage a également bénéficié d'une assistance en produits nutritifs de 7 kilos, ainsi que d'un montant de 18.000 francs CFA.



Plus de 400 ménages ont été concernés par cette assistance afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition dans la sous-région, une action notamment soutenue par le programme alimentaire mondial.