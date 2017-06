TCHAD Tchad : La nouvelle cimenterie de Lamadji produira 500.000 tonnes de ciment par an

- 12 Juin 2017 modifié le 12 Juin 2017 - 15:55



Le Président de la République qui s’est réjoui des objectifs atteints, a exhorté, le Group Cimaf à former, des jeunes tchadiens dans bien d’autres domaines de coopération car l’Afrique a besoin de la technologie marocaine.

Le Président de la République Idriss Déby a inauguré ce lundi 12 juin 2017, la deuxième cimenterie du Tchad. L’usine CIMAF-Tchad est située à Lamadji, à la sortie Nord de N’djamena, dans la commune du 10ème arrondissement.



La construction de la cimenterie de N’Djamena intervient après la cimenterie de Baoré dans le Mayo-kebbi ouest inaugurée, le 16 février 2012. Le Président de la République avait procédé le 3 juin 2014 à la pose de la première pierre de construction de cette nouvelle cimenterie.



Dans son mot de bienvenue, la maire Mariam Djimet Ibet a tenu à adresser ses sincères remerciements au Group Cimaf pour la construction de la cimenterie qui selon elle, fait la fierté de nos populations et constitue une amorce pour l’émergence de développement.



Le PDG du Group Cimaf a indiqué que la cimenterie de N’Djamena est la première étape d’une forte coopération entre le Tchad et le Royaume du Maroc. Il a encouragé par ailleurs les opérateurs économiques tchadiens à participer au développement du Tchad.



Le ministre du développement industriel, commercial et de la promotion du secteur privé Mahamat hamid Koua a, pour sa part, salué les efforts.



Le Président de la République a été invité ensuite à inaugurer officiellement la cimenterie. Le Chef de l’Etat a eu droit à une visite guidée des différents compartiments de la cimenterie. Dans une interview à la presse, le Président de la République a salué la coopération sud-sud entre le Tchad et le Royaume du Maroc, notamment la philosophie du souverain chérifien Mohamed VI ayant permis la concrétisation de la cimenterie de N’Djamena.



Pour le Président Déby, « cette coopération s’inscrit dans le cadre des échanges entre pays africains, en quête permanente de développement. La démarche est à encourager pour la construction des routes, des infrastructures ». Il appartient aux Tchadiens de préserver cet outil précieux face à la concurrence déloyale a souligné le Chef de l’Etat pour qui, la cimenterie de N’Djamena constitue, une bouffée d’oxygène pour ses compatriotes. Le Président de la République qui s’est réjoui des objectifs atteints, a exhorté, le Group Cimaf à former, des jeunes tchadiens dans bien d’autres domaines de coopération car l’Afrique a besoin de la technologie marocaine.



Le Group Cimaf est présent dans 11 pays africains. La capacité de production de la cimenterie de N’Djamena est de 500.000 tonnes de ciment par an et peut s’étendre à 1.000.000 de tonnes. Sa construction a coûté, la somme de 23 milliards de FCFA. La cimenterie de N’Djamena produit du ciment de bonne qualité qui répond aux normes internationales. Le prix du sac de ciment va être fixé à un prix abordable.





