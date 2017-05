Tchad : La police alerte sur des fausses saisies de téléphones

Le porte-parole de la police Paul Manga, a fait, ce vendredi 5 mai, à la direction générale de la police, au nom de toutes les forces de l'ordre, une communication relative à l'information selon laquelle, les forces de l'ordre procèdent systématiquement à la confiscation de téléphones portables de particuliers lors de contrôle de routine, ces derniers temps.



Il informe l'opinion nationale et internationale qu'aucune instruction n'a été donnée aux forces de défense et de sécurité pour confisquer les smartphones des particuliers.



La police demande à la population de garder son calme et de dénoncer toute personne qui se livre à cette pratique qui n'émane d'aucune autorité militaire.