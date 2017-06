Tchad : La police interdit le transport de plus de deux personnes sur une moto

Le porte-parole de la police nationale, commissaire Paul Manga a indiqué lors de la présentation à la presse, ce matin, à la direction générale de la police que les 33 présumés malfrats interpellés par la police sont impliqués dans divers crimes, à savoir le braquage des motos, des assassinats, des vols et complicité de vol. Il a révélé que des conducteurs de moto-taxi "clandoman" sont également impliqués. Par ailleurs, il annonce l’interdiction d’embarquer à plus de 3 personnes sur une moto, tout en promettant de mettre à la disposition de la justice ces présumés malfrats.



"La police a été interpellée par la population par rapport à la recrudescence de l’insécurité. Ceci l’a poussée à mener des investigations qui ont abouti à l’arrestation des 33 brigands. Ces derniers sont arrêtés pour braquages, assassinats, vol ou complicité de vol", a déclaré le porte-parole de la police.



Selon lui, "ces voleurs opèrent dans toute la ville de N’Djamena et sillonnent de quartier en quartier. Parmi ces malfrats, il y’a une dame et ses modes d’opération sont presque connus. Ils se remorquent à 3 ou 4 sur une moto et attaquent leur cible. Parmi eux, certains ont avoué avoir commis des crimes : C’est le cas de Farcha où les 3 malfrats ont avoué leur crime".