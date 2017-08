Tchad : La police ne peut rester indifférente face à l'insécurité (Paul Manga, porte-parole)

Le porte-parole de la police nationale, le commissaire de police Paul Manga a déclaré ce mardi 22 août que le contrôle des motos et véhicules instauré d’une manière continuelle. Cette opération a été déclenchée par la police nationale pour lutter contre l’insécurité qui prend des proportions alarmantes dans la ville de N’Djamena. Par ailleurs, le commissaire de police appelle la population à une franche collaboration pour lutter contre le phénomène de l’insécurité.



La commission mixte de la police nationale a présenté ce matin un premier bilan des opérations de police : 306 motos sans plaques d’immatriculation minéralogique, 342 motos avec des fausses plaques sans aucune pièce afférentes, 6 véhicules sans plaques d’immatriculation et 37 véhicules à vitres teintées non autorisés dans la journée d’hier à N’Djamena.



"Comme vous avez eu à le constater hier, Il y a eu une forte mobilisation policière à travers la ville de N’Djamena. Beaucoup de nos concitoyens s’interrogeait sur le mobile de cette mobilisation. C’était une opération qui vise à rafler les engins sans plaque minéralogique, les usagers qui font le transport en amazone et les véhicules à vitres fumés. Nous sommes les responsables de l’insécurité. Vous êtes sans ignorer les actes de braquage, de vol et d’enlèvement qui se passent dans la ville de N’Djamena et se font pour la plupart avec des engins non immatriculés c’est-à-dire des engins sans plaques minéralogiques et parfois avec des véhicules à vitre fumés", selon le porte-parole de la police.



D'après lui, "la police étant soucieuse de bien être de la population, elle ne peut rester indifférente face à cette situation. Ainsi, elle a menée des opérations d’envergure qui ne sont pas les premières du genre, et qui doivent être continuelles jusqu’au dernier engin sans plaque minéralogique. Nous invitons la population à la collaboration car il y va de sa sécurité. Rien que pour la journée d’hier, 306 motos sans plaques d’immatriculation minéralogique, 342 motos avec des fausses plaques c’est-à-dire des motos dont les propriétaires ne détiennent pas des pièces afférentes mais qui ont des plaques, 6 véhicules sans plaques d’immatriculation et 37 véhicules à vitres fumées non autorisés ont été saisi."



"Nous avons des exceptions pour les diplomates ainsi que pour les hautes personnalités. Pour des engins dont les propriétaires ont de pièces valables, que ce soit pour les motos ou les véhicules, ces derniers vont se présenter à la commission avec les pièces afférentes, y compris la plaque minéralogique. Mais en ce qui concerne les engins sans plaque, une fiche sera adressée à la haute hiérarchie pour la conduite à tenir", a conclu Paul Manga.