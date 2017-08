Tchad : La radio communale Nelson Mandela voit le jour à Farcha

Le délégué du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Adago Yacouba a présidé, ce mercredi 2 août 2017, dans l'enceinte de la commune du 1er arrondissement de la capitale Tchadienne, le lancement de la toute première radio communale dénommée Nelson Mandela en présence du représentant de l'ambassade de l'Afrique du Sud, du maire de la commune du 1er arrondissement et son adjoint, d'un représentant du Haut Conseil de la Communication (HCC) et d'autres personnes venues pour la circonstance.



Cette radio Nelson Mandela Fm émettant sur la fréquence 101.5 MHz émet sur un rayon de 80 km, ce qui permet d'entrer en contact direct avec les populations dans leurs langues pour les sensibiliser, informer, mieux communiquer, accompagner, divertir et éduquer afin de faire prendre conscience à la population des tares socio-culturelles qui sont des obstacles à la renaissance du Tchad pour devenir un pays émergent.



Elle vise surtout à travers plusieurs thématiques et des programmes interactifs à renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté culturelle à travers des émissions qu'elle diffusera sur ses ondes.