Tchad : Lancement de la rentrée scolaire 2017-2018

Le ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Ahmat Khazaly Acyl a lancé, ce lundi 2 octobre 2017, au Lycée Ibnou Cina, au quartier Amriguebe, dans la commune du 5ème arrondissement de la capitale, la rentrée scolaire 2017-2018 dans tous les établissements d'enseignement primaire et secondaire.



Il a mis à profit lors du lancement officiel de la rentrée scolaire pour quelques salles de classes de différents de différents cycles scolaires pour encourager les élèves à bien travailler.



Pour la deuxième étape de sa visite, le lycée au Féminin d’Amriguebe où le Ministre de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique, Ahmat Khazaly Acyl en présence de responsables dudit établissement se sont rendus dans quelques salles où les filles étaient très peu nombreuses, avant que le convoi n'emprunte le chemin du Lycée Technique commerciale.