Tchad : Le CAMOJET plaide la cause de la jeunesse et interpelle le gouvernement

Le Collectif des Associations et Mouvements de Jeunes du Tchad (CAMOJET) s'indigne de la situation désastreuse et préoccupante que vit la jeunesse tchadienne. Cette situation est le résultat de l'inefficacité des politiques publiques au profit des jeunes et l'absence de prise en compte des préoccupations de la jeunesse par les Gouvernants. Ces derniers, ont démontrés leurs incapacité et le manque des volontés à éradiquer les maux qui minnent la jeunesse tchadienne.



Nonobstant, les difficultés des jeunes à bénéficier d'une formation de qualité, à accéder à un emploi, de bénéficier des services sociaux et de santé,etc. Dans une volonté d'ignorer les vrais problèmes de la jeunesse, les Gouvernants jouent au dilatoire en organisant des activités à caractères folkloriques sans impacts réeles sur la vie des concernés.