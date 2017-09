Tchad : Le CAMOJET plaidera pour la promotion de la citoyenneté à travers un projet

Le Collectif des Associations et des Mouvements du Collectif (CAMOJET) en partenariat avec SWISSAID, organisera ce jeudi 15 septembre 2017, à Mongo dans la région du Guera, une cérémonie officielle du lancement officiel du projet pour la promotion de la citoyenneté et l'implication des jeunes et des femmes dans le processus de développement.



Le lancement officiel de ce projet lors d'une cérémonie placée sous le haut patronage du gouverneur de la région du Guera en présence des autorités locales et traditionnelles vise à mettre les femmes et les jeunes au centre des instances de prise de décision pour contribuer au développement de leur région et surtout de renforcer la culture de citoyenneté.