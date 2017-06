Tchad : Le CAMOJET qualifie la tenue du forum panafricain "d'insulte à la jeunesse"

Le Collectif des Associations et Mouvements de Jeunes du Tchad (CAMOJET) dit regretter au Tchad qu'au lieu de s'atteler aux vrais problèmes de la jeunesse en investissant sur eux, les décideurs utilisent les moyens des contribuables tchadiens pour organiser des festivités dites internationales à l'image du Salon International des Technologies de l'Information et de la Communication (SITIC), Salon de l'Étudiant Africain et aujourd'hui l'organisation d'un Forum Panafricain de la Jeunesse. Et de souligner que depuis 1990, le gouvernement refuse d'organiser les États généraux de la jeunesse Tchadienne afin de trouver des solutions aux maux qui minent l'épanouissement de cette couche de la population.



Cela démontre à quel point, d'après le Camojet, la jeunesse Tchadienne est méprisée, sa voix n'est pas prise en compte, ses problèmes ignorés et se trouve dans une situation de crise de confiance à l'égard des autorités Tchadiennes.



Le Collectif des Associations et Mouvements de Jeunes du Tchad (CAMOJET) réaffirme sa décision de non participation au Forum Panafricain de la Jeunesse prévu le 29, 30 juin et 1er juillet à N'Djamena, dont il juge la tenue inopportune et une insulte à la jeunesse.