Tchad : Le CNP accuse le ministère du pétrole d'avoir choisi des marqueteurs peu fiables

Le président du Conseil National des Pétroliers (CNP), Mahamat Saleh Issa, a animé, ce samedi 10 juin 2017, à la Maison de la Femme de N'Djamena, une conférence de presse relative à l'application et aux conséquences de nouvel arrêté du Pétrole et de l'Énergie désignant douze marqueteurs.



Le Conseil National des Pétroliers (CNP) estime que l'arrêté N°0116-PR-PM-MP-2017,du 26 mai 2017, désignant 12 marqueteurs à titre provisoire au détriment de plus de 120 autres n'a été pris sur aucune base juridique, avant d’ajouter que les 12 marqueteurs retenus par le ministère du pétrole et de l'énergie sont majoritairement des sociétés étrangères et des sociétés Tchadiennes ne disposant d'aucunes stations-services ni à N'Djamena ni dans les autres localités du Tchad.



Par ailleurs, il reproche au ministère du pétrole et de l'énergie d'avoir sciemment suspendu les marqueteurs qui ont un agrément du ministère et un contrat en cours de validité avec la raffinerie de Djaramaya jusqu'en décembre.



Le président du Conseil National des Pétroliers(CNP), Mahamat Saleh Issa a déclaré lors des échanges avec la presse nationale que les opérateurs économiques exerçant dans le secteur pétrolier sont abandonnés à leur triste sort au détriment des sociétés étrangères à plus de 40% qui placent leurs capitaux dans leurs pays d'origines. Il se dit ouvert à toute négociation pouvant éviter les dégâts de l'application de cet arrêté avec pour conséquence immédiate la pénurie de carburant dans la capitale et le reste du pays.