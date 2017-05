Tchad: Le Collectif Ça doit Changer exige la libération de son porte-parole arrêté

Le Collectif Ça doit Changer, dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, ce samedi 6 mai 2017, signé de son porte-parole 1er adjoint, M. Ahmat Boulama Achamane, informe l'opinion nationale et internationale que son porte-parole, Decladore Maoundoe Djikoldingam a été appréhendé, dans la nuit du vendredi 5 mai 2017, à Moundou.



Par ailleurs, il regrette les multiples arrestations orchestrés contre les leaders d'opinion de la société civile et exige la libération de son porte-parole.



Le Collectif se dit déterminé à faire usage des moyens de lutte pacifique pour faire respecter les droits humains et surtout prévaloir l'intérêt de la jeunesse au Tchad.