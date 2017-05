Tchad : Le Complexe Scolaire International Bahar distingue 10 lauréats en mathématiques

Le Complexe Scolaire International Bahar (CSIB), a organisé, hier, jeudi 25 mai 2017, au Palais du 15 janvier de N’Djamena, une cérémonie de remise des prix, plus particulièrement aux lauréats de mathématiques et de dissertation.



Au total, 652 élèves, âgés au moins de 13 ans, en provenance de 400 établissements primaires, privés et publics de la capitale ont participé à ce concours de mathématiques. Parmi eux, les 10 meilleurs ont été distingués.



Les 10 lauréats ont reçu respectivement les prix de l’excellence pour les 5 premiers et les cinq autres, des prix de participation et des attestations. Les enseignants des lauréats ont également été récompensés.



Les cinq premiers élèves de cette 7ème édition du concours de mathématique à savoir Abakar Bachar Sandal (1er) de l’Ecole « Noura Ala Nour », Limane Ahmat (2ème) de « l’école Soleil Brillant », Mahamat Nour Bachar (3ème) de l’Ecole "Cheik Adam Barka", Astar Brice Noubasra (4ème) de l’établissement Académie et Djelassem Dogue Bonheur (5ème) de l’école Kurita Kinta, ont obtenu respectivement une somme de 100.000 Francs CFA, 75.000 F, 60.000 F, 50.000 F et 40.000 F, mais surtout des bourses d’études.