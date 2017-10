Tchad : Le Complexe Scolaire International Bahar renforce la capacité pédagogique de ses enseignants

Le Complexe Scolaire International Bahar a organisé ce samedi 30 septembre 2017, au Lycée section garçon dudit complexe, au quartier Diguel, une cérémonie de remise des attestations d'encouragement à tous leurs enseignants qui ont suivi une formation pour renforcer leur compétence pédagogique à la veille de la rentrée académique.



Elle offre l'occasion entre l'administration et le corps enseignants d'échanger sur les voies et moyens qui permettront de raffermir et d'améliorer la qualité de l'enseignement dans ce complexe scolaire international Bahar afin d'être placé à la tête de tous les établissements secondaires du Tchad.



Ce complexe scolaire international Bahar a enregistré un résultat probant et à la fois satisfaisant l'année écoulée, de la maternelle au secondaire.



Deux de ses élèves ayant décroché le prix de l’excellence au baccalauréat ont été distingués. Le complexe scolaire a notamment été primé par le ministère de l'enseignement qui l’a inscrit dans sa liste parmi les meilleurs établissements du pays par à son enseignement de qualité.



Le directeur général du Complexe Scolaire International Bahar, Hysseyn Serce a souligné que cette formation s’inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité pédagogique des enseignants pour améliorer leur performance en vue d'atteindre le peloton, et d'être primé comme le meilleur établissement du Tchad.



Il a ajouté que son complexe dispose tout le confort nécéssaire à savoir une formation de qualité fournie par des enseignants réputés et la laïcité du Complexe Scolaire International Bahar qui remplit scrupuleusement le programme de l'enseignement du Tchad.



Par ailleurs, le directeur général du Complexe Scolaire International Bahar, Hysseyn Serce exhorte les enseignants à redoubler d'effort pour dispenser une formation de qualité afin d'atteindre le seuil de l’excellence dans le résultat.



La remise des attestations d'encouragement pour la formation pédagogique de deux jours à quelques enseignants et la présentation de corps enseignants ont mis un terme à cette cérémonie.