Tchad: Le Directeur Général de l'Hôpital de la Renaissance serait en fuite

Selon une source du ministère de la Santé publique, Gustave Bassenguen ne serait plus dans la capitale tchadienne depuis avant-hier. Si à l'hôpital ses collaborateurs parlent d'un voyage du directeur général en France parce qu'il aurait laissé une note indiquant son retour au début du mois d'août, notre source laisse entendre qu'il aurait fui ses responsabilités. Et pour cause, l'Inspection générale d'Etat (IGE) séjourne à l'hôpital situé au quartier N'Djari depuis un mois. Celle-ci a même saisi les autorités en charge de la Santé publique pour leur demander d'empêcher tout déplacement à l'étranger des responsables de l'hôpital au moment du contrôle. C'est donc après plusieurs tentatives que le DG aurait quitté le Tchad grâce à son passeport français. C'est après vérification que les services de sécurité de l'aéroport l'ont confirmé, malgré les dispositions qui auraient été prises pour éviter qu'il ne quitte le Tchad avant que les responsabilités dans la gestion de l'hôpital ne soient situées. À noter que le DG est un Franco - camerounais. Et la mission d'Etat qui n'a pas encore rendu les résultats de son enquête aurait découvert de cas de pillages organisés. Plus de détails dans notre prochaine parution. Source: La Voix