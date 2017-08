Tchad : Le FONAC campe sur "un dialogue inclusif" après sa rencontre avec le chef de l'Etat

Le coordinateur du Front de l'Opposition Nouvelle pour l'Alternance et le Changement (FONAC), Mahamat Ahmad Alhabo a été recu, ce jeudi 10 aôut, par le Présdient Idriss Déby "à la demande de ce dernier". "Cette demande de recontre ne comportait aucun ordre du jour", selon un communiqué du FONAC parvenu ce soir à Alwihda Info, signé par son coordinateur Mahamat Ahmad Alhabo.



Le chef de l'Etat Idriss Déby a engagé ce 10 août 2017, une série de concertation avec les partis politiques de l'opposition démocratique



Du côté de la Présidence, on affirme que le sujet des réformes de l'Etat "était au centre d’un huis-clos entre le Président de la République et M. Mahamat Ahmad Alhabo, Coordonateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement (FONAC)".



"Le Président a demandé au FONAC de participer au Forum sur les réformes institutionnelles en cours de préparation. La grave situation actuelle du pays, caractérisée par la crise financière, économique, sociale et politique est arrivée à son paroxysme", souligne le FONAC dans son communiqué.



Le FONAC exige un dialogue inclusif "pour y apporter des réponses idoines". Selon la coordination politique, "la question des réformes institutionnelles trouvera sa réponse dans le dialogue inclusif. Par conséquent, le FONAC réitère sa demande sur l'exigence de la tenue d'un dialogue inclusif, seul cadre approprié pour sortir le Tchad de la crise multiforme qu'il traverse."