Tchad : Le Général de division français Zavier De Woillemont décoré par le Président

Arrivé en fin de mission au Tchad, le Commandant des Forces françaises stationnées au Tchad « Barkhane », le Général de division Zavier De Woillemont a tenu à présenter ces civilités au Chef de l’Etat Idriss Déby. C’est en ce sens qu’il a été reçu en audience ce jeudi pendant plus d’une trentaine de minutes par le Président de la République.



Au cours de l’audience, le Président était entouré du ministre tchadien de la Défense nationale et des anciens combattants Général Bichara Issa Djadallah et de son chef d’Etat major particulier Général Mahamat Rozi.



Le Président de la République a au cours de cette audience élevé au grade d’officier de l’ordre national du Tchad, le Commandant des Forces Barkhane tout en l’encourageant à accomplir davantage noble mission.



Accompagné de l’ambassadeur de France au Tchad, Monsieur Philippe Lacoste et de son staff, le Général de division Zavier De Woillemont a remercié le Chef de l’Etat pour cette distinction honorifique. Il se dit honoré par ce geste combien remarquable.



C’est très fier de sa décoration reçue des mains du Chef de l’Etat que le Commandant en chef des forces Barkhane stationnées au Tchad Zavier De Woillemont a quitté les escaliers du palais présidentiel.



Présente au Tchad depuis belle lurette, la force française Barkhane est très engagée dans la lutte contre le terrorisme et les actions nuisibles de grand banditisme au Sahel et dans la sous-région.



Dg-com/pr