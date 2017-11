Tchad : Le MANID appelle à une journée morte pour protester contre la "gouvernance calamiteuse du pouvoir de Deby"

Le secrétaire exécutif national du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et de la Démocratie au Tchad (MANID-TCHAD), Oueikonga Guelmine Kemdah a fait ce jeudi 30 décembre 2017, au Collège Sion, un point de presse pour fustiger les dérives du président Déby depuis son accession au pouvoir.



Le parti politique de de l'opposition démocratique, Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et de la Démocratie au Tchad (MANID-TCHAD) appelle le peuple tchadien à observer une journée de deuil national demain, 1er décembre 2017 qui marque le 28 anniversaire de l'arrivée du Deby au pouvoir, décrétée comme journée de la liberté et de la démocratie au Tchad.



Cet appel à une journée initiée par ce parti politique de l'opposition vise à dénoncer le régionalisme et le clanisme, le bradage de tous les biens de l'État, le bouillonnement de la presse, la violation des libertés fondamentales par l'intensification des arrestations arbitraires d'activistes, leaders de la société civile et acteurs de la société civile.



En outre, le MANID-TCHAD demande au président Deby et aux autres chefs d'État africains de se souvenir du cas de leur prédécesseur Mobutou Sesse Soko qui a amassé des milliards de Francs CFA, pour aller les cacher dans les paradis fiscaux en occident. Ce qui aujourd'hui ne sert ni à ses enfants ni au peuple congolais, ni à l'Afrique, mais uniquement aux occidentaux. Le MANID appelle à opérer un choix cornélien entre leurs peuples respectifs et l'engraissement de l'Occident par les braderies de richesses et les dissimulations des fonds dans ces banques occidentales.



Par ailleurs, le MANID-Tchad "demande à Dieu de rendre justice au peuple tchadien pour tout le tort causé par le régime dictatorial et clanique du président Deby".