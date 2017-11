Tchad : Le MANID qualifie la journée de prière de comédie nationale

Le secrétaire exécutif national du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie au Tchad (MANI-TCHAD), Oueikonga Guelmine Kemdah a fait, ce mardi 29 novembre 2017, au collège Sion au quartier Abena, un point de presse pour dénoncer les dérives du régime du président Déby et l’hypocrisie entretenue par les leaders religieux.



Le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie au Tchad (MANI-TCHAD) fait remarquer que le Tchad depuis 27 ans est en phase terminale de sa confiture, ne pouvant donc rien espérer de ce régime ni par les réformes institutionnelles en cours, et ni au moins par les élections à venir pour sauver le Tchad.



Par ailleurs, le MANID-TCHAD promet de continuer à dénoncer les chefs d'État africains honnis et hués, en particulier Idriss Déby qui s'accroche au pouvoir en marchant sur le sang des tchadiens pour son seul intérêt et l'intérêt de sa famille.



Le secrétaire exécutif national du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie au Tchad (MANI-TCHAD), Oueikonga Guelmine Kemdah déclare que la dynastie dont les sbires de Deby s'activent à instaurer à travers les réformes institutionnelles ne passera jamais car le Tchad, issu des différentes communautés, ne peut être gouverné par une famille.



Il souligne que ce projet machiavélique relevant d'un autre âge échouera dans son grand ensemble comme celui du président Abdoulaye Wade qui voulait placer son fils Karim.



Par ailleurs, il affirme que la journée du 28 novembre qui a été choisie par les hypocrites religieux tchadiens comme une journée de prière est une comédie nationale. Car dit-il, les élections présidentielles de 2016 entachées de fraudes massives n’ont pas été dénoncées par ces supposés hommes de Dieu.



« Cette prière ne serait qu'une abomination devant le Dieu tout puissant. Qu'on arrête d'ajouter encore la malédiction sur les tchadiens qui vivent déjà l’enfer créé par leur propre gouvernement sur terre », fustige le secrétaire général de MANID-TCHAD, Oueikonga Guelmine Kemdah.



Le Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie au Tchad (MANI-TCHAD) interpelle la jeunesse à s'investir massivement dans les formations scientifiques pour préparer l'après Deby afin d'affirmer sa réelle et nouvelle indépendance pour un Tchad libre et compétitif dans les marchés internationaux.