Tchad : Le MECI plaide pour l'instauration d'un dialogue national inclusif

Le Comité chargé de la préparation de l’Assemblée Générale du MECI se dit, dans un communiqué de presse, signé de son rapporteur, Mahamat Nour Ahmed Ibedou, parvenu à la rédaction d'Alwihda Info, profondément outré par l’interruption et l’interdiction injustifiée, illégale et arbitraire des travaux de ladite Assemblée le 27 Mai 2017 par le Directeur de la Sécurité Publique accompagné d’une cohorte d’agents de la police politiques ANS.



Il souligne que cette interdiction est une violation grave d’un droit fondamental et elle est d’autant plus anticonstitutionnelle qu’elle traduit la volonté du régime de Deby de vouloir étouffer dans l’œuf un élan patriotique unique dans l’histoire de notre pays. Par ailleurs, le Comité estime que ce ne sont pas ces intimidations grossières et ridicules qui l’amèneront à renoncer à la poursuite de son objectif premier qui est le sauvetage du pays par l’imposition d’un dialogue national inclusif en terrain neutre où toutes les sensibilités sociopolitiques seront représentées.



Le Mouvement d'Éveil Citoyen (MECI) rappelle que la seule issue capable d’éviter à terme au peuple Tchadien, à la fois les affres des affrontements armés et une inéluctable implosion sociale consécutive à la poursuite de cette politique de misère sociale programmée par Idriss Deby depuis 1990, est le dialogue national.



Il se dit déterminé à poursuivre sa mission entre autres la définition en vue de la mise en oeuvre des futurs organes de MECI ayant pour but l'instauration nécessaire d'un dialogue national inclusif et la mise en place de la coordination collective.