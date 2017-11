Tchad : Le MPS veut propulser la politique agricole et d'élevage

Cette rencontre de concertation vise à échanger sur les moyens à mettre en oeuvre pour accompagner la politique de l'agriculture et d'élevage prônée par le président Idriss Deby, pour lutter contre la conjoncture financière et économique que traverse le Tchad.



Elle a été ponctuée de plusieurs interventions, dont celles de 4 membres du gouvernement présents pour essayer de recadrer et d'orienter les commerçants pour un éventuel investissement dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Des répercussions positives sur l'économie sont attendues pour permettre de posséder une autosuffisance alimentaire et de surmonter cette crise.