Tchad : Le Mouvement Citoyen Iyina condamne l’interdiction de la tenue de son concert

Le 2ème porte-parole du Mouvement Citoyen Iyina, Kemba Didah Alain a animé hier, mardi 29 novembre 2017, au sein de la Radio Fm Liberté, une conférence de presse relatif à la tenue d’un concert dit citoyen interdit par les autorités qui devrait se tenir au Centre des Jeunes Don-Bosco. Ce concert présenté par des artistes locaux engagés pour la lutte démocratique, d’après le Mouvement Citoyen Iyina, vise à véhiculer un message de citoyenneté qui est nécessaire à la construction d’un Etat de droit et de la démocratie.



Le Mouvement Citoyen Iyina condamne avec vigueur ce comportement dictatorial et ces deux poids, deux mesures qui s’observent dans la délivrance des autorisations de manifester. Iyina fait allusion à l’organisation d’une prétendue marche de soutien au président Idriss Deby autorisée et organisée par la coalition Touche Pas À Mes Acquis, dimanche dernier.



Le 2ème porte-parole du Mouvement Citoyen Iyina, Kemba Didah a indiqué que le concert citoyen à l’occasion du 59e anniversaire de la proclamation de la République n’a d’autres visées que d’inculquer des valeurs de la République pour un changement de mentalité des jeunes, au delà du brassage qu’offre un tel cadre.



Par ailleurs, il a ajouté que le thème choisi pour la circonstance « investir dans la jeunesse, c’est construire une République » s’inscrit dans cette optique afin d’amener les jeunes à influencer de manière positive leur environnement pour faire du Tchad, une véritable République. « Le Mouvement Citoyen IYINA ne désarmera pas, nous continuerons au prix de notre vie à lutter pour nos idéaux, notamment la bonne gouvernance, la justice sociale, la liberté d’expression, la répartition équitable des ressources nationales », prévient le 2ème porte-parole du Mouvement Citoyen Iyina, Kemba Didah.



Le maire de la commune du 7ème arrondissement a refusé de délivrer un permis de spectacle au mouvement citoyen Iyina et aurait exercé la pression sur les responsables du centre des Jeunes Don Bosco pour l’empêcher à la dernière minute de réaliser le concert citoyen avec le déploiement d’un dispositif de police à l’entrée. La police s'est ensuite positionné à proximité de la Maison des Médias du Tchad pour dissuader le Mouvement Citoyen Iyina de tenir son concert, l'obligeant à se replier à la Radio Fm Liberté pour tenir sa conférence de presse.



Le mouvement Citoyen Iyina est une plate-forme d'associations des jeunes, femmes, artistes et journalistes qui militent, d’après lui, pour l’instauration de la démocratie et de la justice sociale.