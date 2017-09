Tchad : Le Mouvement Iyina forme les jeunes aux valeurs de la citoyenneté et de la démocratie

Le Mouvement Citoyen Iyina a lancé, ce jeudi 28 septembre 2017, au Centre Culturel Al-Mouna, le Projet Vacances Citoyennes, du virtuel au réel qui constitue un cadre de brassage et d’apprentissage des jeunes internautes tchadiens, utilisateurs des réseaux, chaperonnés des formations sur l’engagement citoyen, la création et la gestion d’un blog, l’écriture musicale, la caricature, l’utilisation des réseaux sociaux, le tout couronné d’une table ronde sur le rôle d’un leader dans son quartier qui justifie la détermination de Iyina à œuvrer pour inculper cette valeur citoyenne à la jeunesse Tchadienne.



Le thème de cette première édition placée sous « La jeunesse et la Citoyenneté » s’inscrit résolument dans le souci de construire une nation Tchadienne avec une jeunesse citoyenne, instruite et responsable.



La tenue de cette formation qui s’inscrit dans cette nouvelle dynamique qui anime cette volonté réelle d’assigner l’organisation dans sa mission d’éveil citoyen et de revendication du bien-être social de la population intervient une semaine après le renouvellement de la coordination.



Le 2ème porte-parole du Mouvement Citoyen Iyina, Kemba Didah Alain a estimé que cette première formation est une série d’action qui permettra à ces jeunes présents de s’outiller pour influencer positivement leur environnement en vue d’un changement de mentalité, gage d’un développement durable pour le Tchad.



Par ailleurs, il a souligné qu’Iyina, en tant que mouvement citoyen, se veut aussi cette plateforme de fraternisation, en quelques sortes un pont de réconciliation pour assainir le milieu de la lutte exposé à la division ces derniers temps, mettant en mal la noblesse du combat pour le renforcement de la démocratie.