Tchad : Le Premier ministre appelle la garde républicaine et l'armée à la discipline

"J'exige plus d'anticipation, plus de réactivité, et une plus forte synergie d'actions."

Le Premier ministre Pahimi Padacke Albert s'est adressé ce matin aux forces de défense et de sécurité et a rappelé la mission du gouvernement dans la recherche permanente de solution aux préoccupations quotidiennes des populations, notamment en matière de sécurité."Au-delà du maillage sécuritaire du territoire, les responsables des forces de défense et de sécurité que vous êtes, devez combattre au sein de vos différentes formations et unités, le laxisme dans l'application des sanctions notamment", a rappelé le Premier ministre.Le locataire de la Primature a demandé aux forces de défense et de sécurité de "prendre (leurs) responsabilités individuelles et collectives, pour que tous ces phénomènes s'arrêtent, et que soit administré chaque fois que de besoin la sanction maximale pour toute collusion ou négligence coupable, au sein des forces de défense et de sécurité.""Certes, notre dispositif sécuritaire a été paramètre ces dernières années pour mieux lutter contre la menace terroriste, mais cela ne doit pas se traduire par une baisse de la vigilance et de la répression à l'égard de la criminalité", a-t-il souligné."Aujourd'hui, nul ne peut contester sérieusement que le combat contre l'insécurité doit être mené en permanence. Malheureusement, il est constaté la résurgence de l'insécurité, voire sa recrudescence à certains endroits", a-t-il ajouté.Pahimi Padacke Albert a rassuré les forces de défense et de sécurité quant à la préoccupation sur leurs conditions de vie. Il a rappelé que le Tchad vit une crise financière qui appelle à la solidarité de tous et a réitéré son appel à une lutte ferme contre le terrorisme, pour la "préservation de la paix".Le locataire de la Primature a tenu à souligner sa vive appréciation de l'action personnelle de chacun des responsables des forces de défense et de sécurité, "dans la conduite de notre mission au service du pays", en dépit des "préoccupations".