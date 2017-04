Tchad : Le Premier ministre prend des mesures pour stimuler le climat des affaires

Le chef du gouvernement a présidé à son cabinet la réunion du haut comité interministériel chargé du suivi et du contrôle des indicateurs de mesure de la réglementation du climat des affaires au Tchad. Ont pris part à cette réunion les membres du gouvernement, ceux de son cabinet, le patronat , le Président de la chambre du commerce et des partenaires techniques et financiers du Tchad. Le climat des affaires au Tchad étaient au menu de la rencontre.



C’est pour rendre plus propice le climat des affaires au Tchad que se tient ici à la primature cette deuxième réunion du haut comité interministériel chargé du suivi et du contrôle des indicateurs de mesure de la réglementation du climat des affaires au Tchad.



Présidée par le premier ministre PAHIMI PADACKE Albert, la réunion vise à faire le point sur l’évolution de l’environnement économique afin de mieux cerner et évaluer le niveau d’investissement sur l’ensemble du territoire national. Plusieurs présentations ont marqué cette rencontre élargie.



Le chef du gouvernement PAHIMI PADACKE Albert, après avoir suivi avec une attention toute particulière les exposés sur les différentes thématiques, a donné des instructions et des orientations fermes aux différentes parties prenantes en vue d’ atteindre les objectifs escomptés.



Le Premier Ministre invite les différents acteurs à redoubler d’efforts en vue d’améliorer et de favoriser l’émergence du climat des affaires au Tchad.



Le président de la CCIAMA Amir Adoudou Artine qui a pris part à cette rencontre a salué le soutien du gouvernement aux operateurs économiques surtout pour leur l’implication au processus de normalisation du climat des affaires au Tchad.



Le Ministre de développement industriel, du commerce et de la promotion du secteur privé Mahamat Hamid Koua apprécie à sa juste valeur cette rencontre combien édifiante.



La réunion du haut comité interministériel chargé du suivi et du contrôle des indicateurs de mesure de la réglementation du climat des affaires au Tchad est un cadre idéal qui traduit dans les faits l’ambition du gouvernement que dirige PAHIMI PADACKE Albert. Laquelle ambition consiste à attirer au Tchad un nombre important des investisseurs étrangers.



Pour finir, le chef du gouvernement demande aux acteurs de mettre en exécution ceci dans un, meilleur délais les points qui ne nécessitent pas des ressources financières.