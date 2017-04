Tchad : Le Premier ministre se félicite de l'accord, "mon message a été entendu"

Le Premier ministre, Albert Pahimi Padacké a prononcé un discours ce matin, à la Primature, devant les membres du comité technique tripartite d'étude et de réflexion sur les modalités d'instauration d'une paix sociale durable.



Le locataire de la Primature a affirmé sa satisfaction de l'aboutissement ce matin du premier accord d'étape, le laissant penser que "son message a été entendu par les membres de la tripartite."



"Je me réjouis de constater avec satisfaction que vous avez franchi un pas supplémentaire vers cette trêve sociale que nous appelons de tous nos voeux et qui constitue pour le pouvoir public une des préoccupations centrales", a-t-il souligné.



Le Premier ministre a tenu à féliciter et à rendre un hommage appuyé aux syndicats, et mêmes aux "postures clivantes", pour avoir su donner du contenu à la culture du dialogue, "en parvenant en un temps record à cette résolution qui ouvre de nouvelles perspectives de discussions", entre le Gouvernement et les partenaires sociaux.



Il a appelé à poursuivre les efforts pour des "propositions concrètes" du comité, sur les moyens de répondre efficacement à la crise qui frappe de plein fouet le Tchad.



Le gouvernement a promis de mettre des ressources nécessaires au comité, pour la poursuite sereine de ses travaux, jusqu'à la conclusion d'un pacte instaurant une paix sociale durable.



"Nous devons nous imposer un nouveau paradigme dans la manière de concevoir et de conduire nos rapports", a précisé le chef du gouvernement.



Par ailleurs, il a réaffirmé la volonté du chef de l'Etat de "privilégier toujours la voie de la concertation, notamment dans cette phase éprouvante de la vie de la nation qui requiert plus que jamais la cohésion, la solidarité et le patriotisme", tout en saluant "l'engagement patriotique qui habite les uns et les autres".