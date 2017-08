Tchad : Le Président Idriss Déby s'entretient à huit-clos avec Alhabo

Le chef de l'Etat Idriss Déby "a promis aux tchadiens de reformer les institutions de l'Etat avec la participation de tous. Pour traduire dans les faits son programme politique, il a engagé ce 10 août 2017, une série de concertation avec les partis politiques de l'opposition démocratique", a indiqué aujourd'hui la Présidence de la République.



M. Djimet Clément Bagaou, à la tête d'une délégation du cadre de concertation des partis politiques de l'opposition démocratique a échangé avec le chef de l'Etat, sur la tenue prochaine du forum consacré à la reforme des institutions de l'Etat.



Le même sujet était au centre d’un huis-clos entre le Président de la République et M. Mahamat Ahmad Alhabo, Coordonateur du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement (FONAC).



L'entretien avec le groupe COPAT, figure également dans l'agenda du chef de l'Etat. Il a recueilli les avis et suggestions de cette coalition politique. "Bien que la COPAT soit dans l'opposition, elle partage la vision du chef de l'Etat qui veut d’un Tchad en paix", a souligné le conseiller à la communication du chef de l'Etat.



"Ces concertations du chef de l'Etat avec les différents acteurs de l'opposition politiques, témoignent la volonté du chef de l'Etat de léguer à la génération futur, un pays unis et prospère", a ajouté la Présidence.