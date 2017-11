TCHAD Tchad : Le Président choqué des conditions de détentions, ordonne la libération de détenus

18 Novembre 2017



La toute première visite du Président de la République en milieu carcéral depuis son accession à la magistrature suprême lui a permis ainsi de constater de visu, les réalités que vivent, les prisonniers.

Le Président de la République a effectué ce matin une visite inopinée à la prison centrale d’Amssinéné de N’Djamena.C’est pour s’enquérir des conditions de détention de ses concitoyens. Au cours de cette visite, le Chef de l’Etat, garant de la magistrature suprême a discuté, de vive voix avec les prisonniers sur le mobile de leurs arrestations dans la mesure où nul n’est au dessus de la loi. Le Président de la République avait à ses cotés, le ministre de la Justice, Professeur Ahmat Mahamat Hassane et le Secrétaire général de la Présidence de la République, Monsieur Djimet Arabi.



A la prison d’amssinée, le Chef de l’Etat a avait à ses cotés, le ministre de la Justice, garde des sceaux, charge des droits humains, Professeur Ahmat Mahamat Hassane. Il a déploré, la promiscuité, le manque d’hygiène corporelle, vestimentaire et alimentaire des prisonniers et le caractère combien insalubre de la maison d’arrêt d’amssinéné où croupissent, environ 2000 détenus pour la plupart des prisonniers de droit commun.



Le Président de la République a visité coin par coin, les différentes cellules des mineurs, des femmes et des hommes, la fameuse cellule appelée communément « conteneurs », la mosquée et l’église de la prison, la cuisine, la pompe d’alimentation en eau potable des prisonniers, l’infirmerie qui manque de médicaments, et les latrines aux odeurs nauséabondes.



"Le Chef de l’Etat, d’un œil très attentif a posé plusieurs questions aux prisonniers sur les raisons de leurs arrestations et la nature de leurs délits qu’il s’agisse des cas de vols, viols, meurtres ou tout autre crime", selon la Présidence.



Pour Idriss Déby, la prison, véritable lieu de réflexion et d’éducation civique pour une réinsertion sociale est faite pour corriger certains manquements et comportements nuisibles à la société. Les condamnés doivent purgés leur peine conformément à la loi car nul n’est au dessus de la loi a souligné, le Président de la République.



Le Chef de l’Etat a déploré la lenteur judiciaire qui explique que beaucoup de personnes, considérées comme de présumés innocents croupissent depuis 2 ans, 3 ans voir 5ans à la prison d’Amssinéné par la faute des magistrats ou de leurs avocats car les dossiers ne sont jamais examinés. Le Président de la République ne demande en ce sens qu’à la justice de faire son travail en toute impartialité. Face à cette situation aux conditions de détention exécrables, le Président a séance tenante, donné des instructions fermes au ministre de la Justice Ahmat Mahamat Hassane, de procéder à la libération immédiate des mineurs et des femmes allaitantes en détention préventive sans aucun jugement pour leur mise en liberté.



Le chef de l'Etat a donné des conseils aux prisonniers de la maison d’arrêt d’Amssinéné pour un changement de comportement. Ce qui leur éviterait, en tout état de cause, la prison. Face à l’exigüité des locaux de la prison d’amssinéné, la nouvelle prison centrale de Kléssoum est en chantier, dans la banlieue - est de N’Djamena.





