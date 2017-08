Tchad : Le Président égyptien Al-Sissi en visite de travail

Les deux chefs d'Etat tchadien et égyptien se sont engouffrés dans un même véhicule à destination du Palais présidentiel, après un long entretien au pavillon d'honneur de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena.



Abdelfattah Al- Sissi est le tout premier chef d'Etat égyptien à se rendre au Tchad dans le cadre d'un voyage officiel. Au cours de cette visite d'amitié et de travail, les deux parties vont s'entretenir sur différents sujets, notamment la question sécuritaire, et le développement.



Un point de presse devrait être tenu en fin d'après-midi.