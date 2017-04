Tchad : Le Président présente ses condoléances à la famille du député Adoum Hamdan Mahamat

Le Président de la République Idris Déby est allé hier après-midi, au domicile du député Adoum Hamdan Mahamat, sis au quartier Am-Riguébé pour compatir avec la famille endeuillée. Membre de la troisième législature, feu Adoum Hamdan Mahamat s’est éteint hier à N’Djaména, de suite d’une maladie. Il était âgé de 69 ans.



Il a plu à Allah de rappeler à lui, ce 19 avril 2017, le député Adoum Hamdan Mahamat, élu de la région du Ouaddaï et plus précisément de la circonscription électorale de Ouara. Le défunt fût membre de la Commission communication, nouvelles technologies de l’information, droits fondamentaux et libertés de la représentation nationale.



Très touché par cette perte immense d’un membre de la deuxième institution de la République qu’est l’Assemblée nationale, le Chef de l’Etat a tenu à faire le déplacement au domicile du défunt pour présenter ses condoléances à la famille de l’illustre disparu. Une Fatiha est dite par le Président de la République pour le repos de l’âme du feu député Adoum Hamdan Mahamat.



Administrateur civil de son Etat, le défunt qui laisse après lui, dix orphelins et deux veuves inconsolables était né le 1er janvier 1948. Il siège à l’Assemblée nationale au nom du Mouvement patriotique du salut (MPS), depuis le 20 juin 2011. Il est membre du parlement communautaire de la CEMAC. Sa disparition est non seulement ressentie comme un grand choc pour sa famille biologique mais également politique, d’où la présence du Président de la République parmi les siens, ce jeudi 20 avril au quartier Am-Riguébé dans la commune du 5ème arrondissement de la capitale, 24 heures après le décès.



C’est après avoir partagé l’émotion avec les parents de l’illustre disparu que le Chef de l’Etat a quitté les lieux.



PR/DG-COM