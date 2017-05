Tchad : Le Président rend hommage à Mahamat Saleh Ahmat Tibek

L’ancien Ambassadeur du Tchad aux Etats-Unis, ancien ministre, Conseiller à la Présidence de la République et Secrétaire général du Mouvement patriotique du salut, Mahamat Saleh Ahmat Tibek n’est plus de ce monde. Il est décédé dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mai 2017 à N’Djaména, après une longue maladie.



Le Chef de l’Etat, Idriss Déby, est allé dans l’après midi de ce mardi 30 mai 2017, présenter ses condoléances, celles du gouvernement et de la République, à la famille et parents du défunt à son domicile au quartier N’Djari. C’est dans un silence pesant et en état de choc que le chef de l’Etat est arrivé au lieu des funérailles, bondé de monde. Les tentes dressées pour la circonstance sont débordées. Parents, amis, camarades du parti, ils sont nombreux à venir se recueillir et prier pour l’illustre disparu. Idriss Déby qui perd en Mahamat Saleh Ahmat Tibek un homme d’une grande valeur, fidèle parmi les fidèles, a lui aussi prié.



Après une fathia conformément au rite musulman, une imploration au créateur et, le chef de l’Etat, consterné, serre l’un après l’autre les mains des fils et frères du regretté. Le défunt, grand commis de l’Etat, a voué une fidélité irréprochable au Chef de l’Etat.



Aussi bien dans le parti du Bamina où il a gravi tous les échelons pour finir Secrétaire général que dans l’administration où il occupa plusieurs postes ministériels, il a marqué les esprits. A 20 ans, il fut préfet adjoint du Batha en 1966.



L’homme, par sa rigueur au travail, son sens du professionnalisme, a su tracer les sillons de sa brillante et riche carrière.

La République ne l’aura jamais pleuré assez. Discrétion et efficacité, le natif d’Oum-Hadjer dans le Batha a su les cultiver. C’est peu dire que cette disparition a marqué le Président de la République qui est venu rendre le dernier hommage à ce patriote émérite. Le Tchad perd en lui un grand et digne fils. Mahamat Saleh Ahmat Tibek a tiré sa révérence à l’âge de 71 ans. Paix à son âme.