Tchad : Le bilan de Mariam Djimet Ibet à la tête de la mairie centrale.

Le maire de la ville de N’Djamena Mme. Mariam Djimet Ibet a animé, ce lundi 9 mai 2017, une conférence de presse relative à son bilan après 6 mois et 2 jours à la tête de municipalité.



Cette opération du maire de la ville de N’Djamena consiste à échanger avec les hommes de medias sur ses actions réalisées à la tête de sa circonscription administrative pour permettre d’informer la population en temps réel.



Dans sa déclaration liminaire, le maire de la ville de N’Djamena, Mme. Mariam Djimet Ibet égrène un chapelet de réalisation, entre autres, le paiement régulier du salaire du personnel, le paiement de droit de retraités de 2015 et 2016, le recrutement de 60 sapeurs-pompiers et d’autres techniciens, le recensement de déguerpis de 2013 avec leur relocalisation sur des nouveaux sites se trouvant au quartier Sokoto, la deuxième vague de déguerpis, leur recensement et évaluations transmis après validation à la commission d’urbanisme de la ville de N’Djamena.



A cela s’ajoute aussi l’amélioration du réseau de la voirie en terre et le désenclavement des certains quartiers périphériques, les travaux de curage, les actions d’assainissement des grands établissements scolaires publics entreprises dans le cadre de compétences municipales en matière d’éducation pour accompagner la rentrée scolaire 2016-2017 et surtout l’élimination des dépôts d’ordures sauvages à travers la ville.



Elle a indiqué qu’en dépit de difficultés financières liées à la conjoncture économique, la municipalité s’est toujours efforcée de remplir son obligation sociale. Avant de souligner que la mairie viendra déguerpir les occupations et les constructions anarchiques au marché central de N’Djamena juste après l’aval de la commission d’urbanisme pour permettre à ce dernier de retrouver son plan initial de l’année 2000.



Par ailleurs, le maire de la ville de N’Djamena Mme. Mariam Djimet Ibet informe que les activités de sapeurs-pompiers sont décentralisées pour donner accès à chaque commune d’arrondissement de disposer d’une unité de sapeurs-pompiers afin d’agir avec promptitude et efficacité en vue de contenir d’éventuel incendie.



Tout en reconnaissant l’incapacité de son institution à se débarrasser d’ordures qui crée un climat propice à la prolifération des moustiques, elle brandit le programme de démoustication qui permet de lutter contre ce phénomène. « Nous ne disposons pas d’un plan de développement communal, c’est pourquoi il faut faire un travail de conception. J’ai renvoyé beaucoup de dossier à l’étude », a affirme le maire Mme. Mariam Djimet Ibet.