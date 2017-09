Tchad : Le camp du premier ministre célèbre 21 ans d'existence du parti RNDT.

C'est sous un soleil accablant que les militantes et militants du "RNDT le réveil" sont sortis massivement pour fêter les 21 ans d'existence de leur parti. Placé sous le thème "21 ans d'existence : la place du militant dans la vie du parti", le meeting a vu la présence de quelques chefs de parti politique de l'opposition issu du CNDP, ainsi que certaines organisation de la société civile. On note également la présence des représentants des corps diplomatiques et des députés.



Prenant la parole, le président du comité d'organisation, Mbaigolmem Sébastien s'est réjoui de la réussite de cet anniversaire car pour lui, le temps était trop court pour l'organisation et le comité a pu réunir en un laps de temps les moyens matériels et financiers pour l'organisation de ce 21ème anniversaire.



Il a tenu aussi a remercier personnellement le président du RNDT le réveil, Pahimi Padacké Albert pour son apport personnel, et a profité de l'occasion pour encourager le premier ministre Pahimi Padacké Albert pour toutes ses actions qu'il mène dans le gouvernement.



Ouvrant la célébration officiellement, le vice-président du RNDT le réveil, Théophile Yobonmbé a tenu à préciser que le parti RNDT le réveil contribue à juste titre à la démocratie tchadienne qui continue de faire son chemin. "L'effort consenti pour donner de l'énergie à ce parti est à reconnaître", selon lui.



Théophile Yobonmbé demande aux militants de définir des nouvelles stratégies tout en restant mobilisés autour de leur président fondateur Pahimi Padacké Albert.



Concernant les réformes institutionnelles, il exhorte les militants à soutenir corps et âme cette initiative du gouvernement car cela dépend de l'avenir du pays. Il félicite également la réussite du PND (Programme National de Développement), tout en remerciant les partenaires au développement pour leur soutien. Enfin, le vice-président du RNDT le réveil compte sur le militantisme des partisans.