Tchad : Le chinois Startimes remporte le contrat du numérique

Le Tchad et la société nationale chinoise Startimes ont signé ce matin à N'Djamena un accord commercial visant à accompagner le Tchad dans le passage de l'analogie au tout numérique. Cet accord vise à aider le Tchad à avoir accès à la télévision numérique et s'élève à plusieurs millions de dollars.



Deux grandes sociétés se disputaient l'acquisition du marché. Une société tchadienne qui proposait ses services pour un prix largement réduit -15 fois moins cher- et une prestation de qualité supérieure n'a pourtant pas été retenue.



"Le contrat est abusif puisqu'il engage le Tchad sur une durée de plusieurs dizaines d'années, c'est une atteinte à la souveraineté nationale. Cet accord est mal négocié car le pays cède plusieurs de ses prérogatives. La corruption est passée par là", a souligné un responsable du ministère de la communication sous couvert de l'anonymat à Alwihda Info.