Tchad : Le comédien Hadre DOUNIA en lutte contre l’hépatite E à Am-Timan

L’artiste comédien Hadre DOUNIA, a effectué un séjour dans la région du Salamat, il était à la tête d’une « caravane de théâtre participatif sur l’hépatite E, le lavage des mains et l’assainissement dans le Salamat ». Caravane prévue du 19 juin au 8 juillet 2017.



La ville d’Am-Timan chef-lieu de la région du Salamat, était depuis l’année dernière, sous la menace de l’épidémie d’hépatite E. Le 14 février 2017, Am-Timan a été déclarée officiellement zone épidémique par le ministère de la santé publique. L’hépatite E est une maladie du foie. Elle est causée par une infection du virus qui se transmet par voie féco-orale, principalement l’eau contaminée.



Cette caravane s’inscrit dans le cadre de la lutte menée depuis le début de l’année par plusieurs organismes qui intervenaient aux côtés du ministère de la santé publique, pour combattre par tous les moyens cette épidémie qui a touché la ville et ses environs.



Le lancement de la caravane a été organisé à la place de l’indépendance, en date du 25 juin, jour de la fête de ramadan où un grand public composé de diverses couches sociales, a pris part à cette activité de sensibilisation faite à travers le théâtre participatif comme support indispensable en faveur de la lutte contre l’épidémie.



Le théâtre est un moyen de proximité qui permet de faciliter la compréhension du message au public, non seulement ça, mais le théâtre produit par la caravane, est participatif et consiste à convier le public à chaque fin de scène, pour donner son point de vue par rapport à la présentation et sur les conduites à tenir.



Au total, 10 productions ont été réalisées dans différents sites à travers la région, plus précisément dans les départements du Bahr-Azoum et celui d’Aboudeïa. Toutes ces activités étaient menées en partenariat avec les artistes comédiens locaux qui « ont travaillé avec qualité et maitrise », selon Hadre DOUNIA.



La caravane a clôturé ses activités par les deux quartiers les plus touchés, à savoir, Ganatir et Torodona 2. Avant de quitter, Hadre DOUNIA a rencontré les artistes en présence de Seïbana Daniel, Directeur du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle (CLAC). Pendant la rencontre, il a échangé surtout sur la vie associative en milieu jeune.