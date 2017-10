Tchad : Le comité d'organisation du pèlerinage dresse un bilan élogieux de sa mission.

Le président du comité chargé de l'organisation du pèlerinage aux lieux saint de l'Islam, Saleh Bourma Ali, a fait ce lundi 9 octobre 2017, au siège dudit comité à la Rue de 30 mètres, un point de presse pour dresser le bilan du voyage de 4.500 pèlerins tchadiens qui ont accompli l'un des cinq piliers de l'Islam en Arabie Saoudite.



Le comité chargé de l'organisation du pèlerinage déplore la mort de 7 pèlerins tchadiens dont 4 femmes et 3 hommes. Un autre pèlerin tchadien est porté disparu, les autorités tchadiennes poursuivent leurs recherches.



Par ailleurs, le comité informe qu'il a décroché pour la première fois le deuxième prix de reconnaissance attribué gracieusement par l'institution pour combler les efforts accomplis dans l'organisation du Hadj.



Le président du comité chargé de l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam, Saleh Bourma Ali affirme avoir relevé le défi lié à la mission qui lui a été confiée deux mois avant le début de pèlerinage, entre autres le voyage effectué par les pèlerins en Arabie Saoudite, le logement et le repas.



Il a ajouté que l’organisation du voyage aller-retour s’est déroulé sans incident de nature à remettre en cause cette réussite indéniable.



Le président du comité chargé de l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l'Islam, Saleh Bourma Ali tient à s'excuser auprès des pèlerins pour tout manquement constaté lié à sa mission. Il garantit avoir fait presque l'impossible pour les satisfaire.