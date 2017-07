Tchad : Le conseil constitutionnel saisi par 19 députés

Le Député Ousman Cherif Khamdjan et dix-huit (18) autres députés, représentant plus d’un dixième (1/10ème) de l’Assemblée Nationale, ont déposé conjointement, lundi 24 juillet 2017, au conseil constitutionnel une requête commune pour solliciter la relecture du projet de loi portant approbation des Avenants N°1 et 4 relatifs aux conventions signées entre le consortium pétrolier et l’Etat Tchadien en date du 9 juin 2017.



D’après l’initiateur, la requête a été jugée recevable par le conseil constitutionnel brandissant l’article 166 de la loi fondamentale du Tchad qui stipule que : « Le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l’Assemblée ou d’au moins un dixième (1/10) des députés se prononce sur la constitutionnalité d’une loi avant sa promulgation », faisant allusion au nombre de députés dépassant largement le quorum exigé.



Ces députés à travers cette requête commune visent à dénoncer l’illégalité de ce protocole accordant d’énormes avantages fiscaux au consortium, en violation du régime fiscal en vigueur, favorable à l’Etat et le contenu de nouvel accord transactionnel.



Pour le député Ousman Cherif Khamdjan, le Consortium, contraint par une décision judiciaire à payer la somme de 396 milliards de Francs CFA à l’Etat, s’est précipité à arracher un nouvel accord transactionnel signé le 9 juin 2017 qui intègre subtilement dans ce document la confirmation par l’Etat de l’application du protocole d’accord du 16 septembre 2008, pourtant frappé par la caducité, l’extension du permis H jusqu’en 2050 sans attendre l’expiration des conventions prévues initialement pour 2030 et le paiement de la redevance sur la production au taux de 5% au lieu de 12.5% prévu par les conventions, en considérant cette redevance comme une charge déductible en violation des dispositions des conventions.