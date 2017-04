Tchad : Le déroulé de l'attaque meurtrière d'un convoi de prisonniers

Les parents étaient nombreux à s'être rassemblés devant l'entrée de la morgue, sous une chaleur accablante pour effectuer le retrait des corps de leurs proches assassinés par des individus qui n'ont pas été identifiés jusqu'à présent.



Le retrait des corps ne semblait pas être facile devant l'entrée principale de la morgue de l'Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN) où une discussion houleuse sera engagée par les parents durement éprouvés par la mort tragique de leurs proches, et les gendarmes en faction qui empêchaient ces derniers d'y entrer pour extraire les cadavres.



Trente minutes après, un responsable de la gendarmerie temporise la colère des parents et établi une liste de quelques personnes afin de pouvoir y extraire les corps. Ils font sortir dans le calme et dans l'ordre tous les corps des victimes, habillés en tenue militaire et acheminés par la suite à bord de plusieurs Toyota Hilux, en direction de Diguel, en vue des enterrements.



Comment les choses se sont déroulées ?



Les dix militaires soupçonnés de l'assassinat du coordonnateur de la force-mixte Tchad-Soudan, le général Adam Souleymane Touba, il y a de celà quelques mois, détenus dans les cellules de la Direction du Renseignement Militaire, ont été acheminés à 19h à la maison d'arrêt pour attendre leur éventuel transfert à Koro Toro.



À 21 heures, un véhicule de marque Toyota V8, immatriculé et conduit par un général, arrive devant l'entrée de la maison d'arrêt et insiste pour y entrer. Toutefois, il en est empêché, d'après des sources sécuritaires. Ce général rentre bredouille.



Un convoi de deux véhicules, dont un gros-porteur transportant 100 prisonniers et une Toyota de la gendarmerie assurant leur protection, quitte N'Djamena vers 22h. A la sortie de la capitale, le Toyota V8 immatriculé "C10" -qui s'est auparavant rendu à la maison d'arrêt-, accompagné d'une Toyota de marque Hilux et immatriculé RT-AP (République du Tchad, Administration Publique), se mettent aux trousses du convoi de prisonniers qui se dirige vers le bagne de Koro Toro, d'après cette même source sécuritaire.



Arrivé à une dizaine de kilomètres de l'entrée de Massaguet, les véhicules de marque V8 et le Toyata Hilux tentent d'intercepter le gros porteur contenant les détenus, pour en découdre avec dix prisonniers, dont neuf habillés en treillis militaire.



Les assaillants tentent de monter dans le gros porteur mais essuient des tirs des soldats de la garde nomade qui se trouvent parmi les détenus dans le camion.



Face à la résistance opposée par les deux convois pour ne pas se laisser prendre au piège par les assaillants, un autre véhicule des assaillants en provenance de Massaguet, l'axe opposé, parvient à bloquer l'avancée du gros porteur, d'après un témoignage livré par des gendarmes rescapés.



Les assaillants se sont portés à hauteur du chauffeur du gros-porteur, puis ont échangés avec lui dans un langage en dialecte. Le chauffeur a finalement accepté d'immobiliser le gros-porteur, permettant aux assaillants de bloquer et d'encercler une partie du convoi.



Après un échange de tirs nourris entre la garde nomade et les assaillants, ces derniers prennent le dessus suite à un manque de munitions.



Deux gardes nomades ayant opposés une forte résistance sont tués lors de cette bataille, d'après un agent des forces de défense et de sécurité, présent sur les lieux de l'attaque.



Après avoir abattus les soldats de la garde nomade, les assaillants montent dans le gros-porteur munis de pistolets automatique et de Famas. Ils tuent les 9 personnes habillées en tenue militaire et le colonel Souleymane Allamine, habillé en djellaba, et accusé d'avoir tué le général Adam Souleymane Touba.



Les véhicules de marque V8 et le TOYATA Hilux regagnent N'Djamena après leur forfait, tandis que les survivants ont continué à Massaguet.



La majorité des prisonniers a réussi à s'échapper, seul sept ont été retrouvés. Le gros-porteur attaqué contenait au total 100 prisonniers qui devaient être acheminés à Korotoro.