Tchad : Le directeur adjoint de la police remplacé par décret

Actes du Chef de l'État :



Nominations au Ministère de la Sécurité Publique et de l'Immigration

Direction générale de la Police Nationale :

Directeur général adjoint : Le commissaire divisionnaire de police, Sirendji Octoin

Direction de l'École Nationale de Police :

Directeur : Le Commissaire de divisionnaire de Police, Bilamweto Mbailebe Joel

Direction de la Police Technique, Scientifique et de l'Identité Civile

Directeur Adjoint : Le commissaire divisionnaire de police, Mahamat Saleh Djimet

Direction de Police Judiciaire :

Sous-direction des Affaires Criminelles et Terroristes ;

Sous-directeur : Le commissaire principal, Samsiya Mayona

Unité Spéciale d’intervention de la Police :

Commandant 2ème adjoint : Le commissaire de police, Souleymane Mahamat Moussa



Nominations au Ministère du Pétrole et de l'Energie par le décret n°959 :

La Direction générale de l'Autorité de Régulation du Secteur Pétrolier Aval du Tchad (ARSAT) ;

Directeur général : Idriss Abdelkhali Idriss

Directeur général adjoint : Mahamat Tidjani Souleymane



Fait le 12 juillet par le président de la République du Tchad, Idriss Deby Itno.