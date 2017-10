Tchad : Le directeur adjoint des douanes limogé, 11 nominations à la direction

Le Président de la République, sur proposition du ministre des finances, a procédé par décret à une série de nominations à la direction générale des douanes et droits indirects.



Le nouveau directeur général adjoint est Remadji Kigaina, en remplacement de Madame Adoum Deissala Béatrice, appelée à d'autres fonctions.



Directeur des études de la législation douanière et des contentieux : M. Bourkou Dené El Hadj (maintenu)

Directeur adjoint : Mahamat Fadoul Abdoulaye (maintenu) .



Directeur de la surveillance et de la répression de la fraude : Daoud Wardougou, en remplacement de Bakhit Djamous, appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : M. Ndiguidi Mayanna, en remplacement de Damnadji Karbé appelé à d'autres fonctions.



Directeur des affaires pétrolières : M. Ndogona Mobaye, en remplacement de M. Kérim Abdallah appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : M. Abdelaziz Hassan Arabi, en remplacement de M. Souleyman Saleh Brahim appelé à d'autres fonctions.



Directeur du dédouanement du bétail : M. Sougour Guihini Guet, en remplacement de M. Moukhtar Mahmoud appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : M. Moussa Khalley, en rempalcement de M. Ahmat Mahamat Djibrine appelé à d'autres fonctions.



Directeur de la comptabilité, des statistiques et du commerce extérieure : Madame Fatimé Azara Abdelaziz, en remplacement de M. Kemtchang Komendji appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : M. Ballah Djabba, en remplacement de M. Sougour Guihini Guet appelé à d'autres fonctions.



Directeur de la formation et du perfectionnement : M. Damnadji Karbé, en remplacement de M. Dogona Mbaye appelé à d'autres fonctions.

Directeur adjoint : M. Mallour Lou, en remplacement de M. Remadji Kigeïna appelé à d'autres fonctions.