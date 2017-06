TCHAD Tchad : Le directeur de l'hôpital de la mère et enfant s'explique après une polémique

Le directeur général de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant, Saleh Abdel-Salam dans un entretien a accordé à la Radio Nationale Tchadienne (RNT) ce matin, a donné sa propre version des faits sur les circonstances de la mort mystérieuse de Haoua Abdoulaye, intervenu le 10 juin dernier, juste après son accouchement, à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant.

« Le samedi 10 juin, une patiente, paix à son âme, est venue pour un accouchement. Elle a accouché très rapidement d’un enfant et dans les 20 minutes qui ont suivi, elle a présenté une hémorragie de la délivrance. L'équipe qui était de permanence et de garde ce jour, l’a prise en charge immédiatement et s’est rendu compte que la femme avait une déchirure au niveau de son utérus, d’où l’intérêt de demander le consentement de la famille afin d’aller au bloc et réparer rapidement l’utérus.



Entre temps, les demandes de sang ont été faites et la belle-mère de la défunte a posé son consentement. L’équipe est allée rapidement au bloc. Le sang n’était pas encore disponible mais le service de réanimation avait quand même une poche de sang disponible qu’il a donné, et elle a été prise en charge juste après la réparation de l’utérus. La seule poche n’avait pas suffi et les parents n’étaient pas venus. Malheureusement, elle a présenté un arrêt cardiaque sur la table. C’est triste. Les réanimateurs ont fait tout ce qu’ils peuvent mais ils n’ont pas pu la réanimer. C'est ce que je peux vous dire.



L’affaire est entre les mains des juridictions et il y a une autopsie qui a été faite. En tant que directeur de l’hôpital, j’attends le résultat de l’autopsie qui va être donné par le procureur de la République qui a réquisitionné des médecins qui sont hors de l’hôpital pour faire cette autopsie. Mais c’est de propagande pour dénigrer la volonté de ceux qui sont là pour soigner ; d’abord, la volonté de détruire la structure faite même par l’Etat pour sauver sa population, la volonté de décourager même le personnel de santé qui travaille.



Ce sont des rumeurs qui ont commencé avec l’Hôpital de la Renaissance puis elles ont sauté pour venir à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant. Je ne sais pas quel autre hôpital va être indexé par les gens ». Pour le directeur de l’hôpital, il s’agit d'une propagande visant à détruire la structure médicale créée par l'Etat pour sauver sa population, faisant allusion au prélèvement supposé ou avéré d'organes de la défunte. Il s'en explique :





