Tchad : Le directeur du journal "Le Visionnaire" entendu par le procureur

Le directeur de publication du journal hebdomadaire "Le Visionnaire", Allahondoum Juda a été entendu, ce lundi, au Palais de Justice, par le procureur de la république Mahamat Saleh Youssouf.



Le Directeur de publication du journal Le Visionnaire, Juda Allahondoum et par ailleurs président du Patronat de la Presse Tchadienne (PPT) est désormais poursuivi par le parquet pour usurpation du titre de journaliste et d'entrave à la procédure judiciaire en cours.



Le directeur de publication est mis en cause suite à une parution dans les colonnes de son journal mettant en cause plusieurs personnalités dans la délivrance de l'agrément d'un avion acheminant des armes en Syrie.