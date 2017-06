Tchad : Le fleuve "Bahr-Azoum" coule depuis le 26 juin dans le Salamat

Depuis ce jour 26 juin 2017, les eaux du Bahr-Azoum, fleuve qui donne son nom au département du Bahr-Azoum, l’un de trois départements de la région du Salamat, coulait de manière satisfaisante dans son lit.



Le fleuve Azoum, est un cours d'eau temporaire qui prend sa source depuis les montagnes de "Djebel Marra" au Darfour, région située dans le sud du Soudan à la frontière tchado-soudanaise. Le "Djebel Marra" est le point le plus arrosé du Soudan. Bahr-Azoum, est un fleuve d'un intérêt considérable, non seulement pour la région du Salamat, mais aussi pour le Tchad entier. Si la région du Salamat est reconnue comme le grenier ou l'un des greniers du Tchad, c'est grâce à la "bénédiction" des eaux de ce fleuve.



Cette renommée, la région du Salamat le doit à Bahr-Azoum. Depuis son arrivée, et comme toujours, le fleuve est régulièrement visité par la population. Sa venue constitue une aubaine pour l'ensemble de la région, et vécue comme une actualité exceptionnelle dans la région. Partout, tout le monde en parle, et le sujet de discussion est lié à ce fleuve. Même les personnes de passage dans la ville d'Am-Timan, n’hésitent pas à se rendre au bord du fleuve pour profiter de jeter un coup d'oeil afin d'observer ce fleuve de renom.



Ses eaux qui se déversent sur la grande partie de la région du Salamat et d’autres régions du pays, irriguent les diverses surfaces cultivables par des multiples substances très utiles à la croissance des végétaux. Parmi les richesses variées des eaux du Bahr-Azoum, notons ses remarquables ressources halieutiques qui nourrissent les populations tchadiennes.



Pendant sa période de décrue, d'intenses activités de pêches étaient menées par des pêcheurs venant d’autres localités du Tchad. Les produits issus de la pêche sont en partie consommés au niveau local et une grande partie est destinée au reste du pays, où des revendeurs s'occupaient de la commercialisation des poissons issus du fleuve Azoum.



Les eaux du fleuve Azoum n’ont pas que des bienfaits, elles ont aussi des sérieuses conséquences parfois fatales. Des individus ne sachant pas nager ou même ceux qui maitrisent la nage, pourraient bien être noyés par les eaux, plusieurs personnes meurent. L’année dernière, le fleuve était arrivé plutôt que prévu. Les éleveurs nomades en plein transhumance vers le nord, avaient fait d’énormes pertes en bétail et vies humaines. Le fleuve ne dispose d’aucun ouvrage permettant la traversée des eaux.



Lors de la célébration de la Journée de la Liberté et de la Démocratie célébrée à Am-Timan, le président Idriss Déby Itno à promis de construire rapidement un pont qui traverse le fleuve mais aucun ouvrage n'a encore été réalisé.